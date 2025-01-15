Тихуана объявила режим ЧП из-за угрозы депортации мигрантов при Трампе

Власти Тихуаны в Мексике объявили ЧП из-за угрозы депортации мигрантов при Трампе

Tекст: Мария Иванова

Власти мексиканского города Тихуана, сообщает местная газета El Universal, объявили режим чрезвычайного положения в связи с угрозой массовой депортации мигрантов из США после прихода к власти Дональда Трампа. Это решение было единогласно поддержано городским советом и носит превентивный характер, отмечает ТАСС.

В рамках мер по подготовке к возможному наплыву мигрантов в Тихуане планируется создание нескольких центров размещения, а также увеличение количества адвокатов для оказания консультационной помощи мигрантам. Мэр Исмаэль Бургеньо подчеркнул, что город стремится обеспечить необходимые условия для приема мигрантов, которых он назвал «братьями».

Помимо Тихуаны, в приграничном мексиканском городе Нуэво-Ларедо также начата подготовка к размещению мигрантов. Об этом передает местный телеканал N+. Ожидается, что данные меры помогут смягчить возможные последствия депортации мигрантов из США.

Ранее пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что будущий президент намерен осуществить самую масштабную депортацию нелегальных мигрантов в истории США.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наезд на толпу в центре Нового Орлеана, унесший жизни десяти человек, был совершен мигрантом, прибывшим в США через мексиканскую границу в районе Игл-Пасс.

Между тем в конце прошлого года венесуэльская преступная группировка «Трен де Арагуа» начала нападения на пограничные переходы США в Эль-Пасо, чтобы проникнуть в страну до инаугурации Трампа.



