NYT: Бандиты из Венесуэлы атаковали границу США в преддверии инаугурации Трампа

Tекст: Мария Иванова

Члены венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа» осуществляют нападения на пограничные переходы между США и Мексикой с целью попасть в Америку до инаугурации нового президента Дональда Трампа, сообщает New York Post.

«Члены банды »Трен де Арагуа«, вооруженные ножами, нападают на пограничные переходы в Эль-Пасо, штат Техас», – приводит издание текст служебной записки техасских правоохранителей. По информации записки, 20 вооруженных бандитов совершили попытку прорыва через границу на прошлой неделе, передает РИА «Новости».

Издание также сообщает, что следующее нападение группы ожидается 1 января, а Эль-Пасо называют «штаб-квартирой Трен де Арагуа». Множество членов банды проникает в другие города США именно через этот город. Виктор Авила, отставной агент Службы расследований внутренней безопасности, отметил, что увеличение числа попыток пересечения границы связано с предстоящей инаугурацией Трампа.

Дональд Трамп, победивший на выборах 5 ноября, заявил о намерении осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов. Программа может включать введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов, что уже обсуждается будущей администрацией Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп поддержал позицию Илона Маска в споре с его более консервативными сторонниками о визах для высококвалифицированных мигрантов, а также обсуждал возможное военное вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, отмечая необходимость сотрудничества с правительством этой страны.