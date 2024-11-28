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СМИ: Трамп задумал военное вторжение в Мексику против картелей
Rolling Stone: Трамп обсуждал планы военного вторжения в Мексику для борьбы с наркокартелями
Команда Дональда Трампа обсуждает возможное военное вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, рассматривая варианты от спецопераций до авиаударов, при этом подчеркивая необходимость сотрудничества с правительством Мексики, пишет журнал Rolling Stone.
Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность военного вторжения в Мексику с целью борьбы с наркокартелями, пишет Rolling Stone. Издание ссылается на слова представителя команды Трампа, который задался вопросом о масштабе возможного вторжения, отмечает ТАСС.
В обсуждении участвуют кандидаты на ключевые посты в администрации, включая будущих министра обороны и госсекретаря, которые публично поддержали использование вооруженных сил в Мексике.
По сведениям источников, рассматриваются различные сценарии вмешательства – от ограниченного участия спецподразделений для ликвидации лидеров картелей до авиаударов по их инфраструктуре.
Сенатор Марко Рубио, кандидат на пост госсекретаря, поддержал это предложение, но указал на необходимость сотрудничества с мексиканскими властями и координации с армией и полицией Мексики.
В ходе частных бесед Трамп подчеркнул, что потребует от мексиканского правительства прекратить поток фентанила в США в течение нескольких месяцев. В противном случае он пригрозил отправкой американских войск в страну.
Кроме того, Трамп заявил о намерении ввести пошлины 25% на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Мексиканские власти, в свою очередь, пообещали предпринять ответные меры, предупреждая о негативных последствиях для экономики США.