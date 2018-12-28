Посол спрогнозировал закрытие Би-би-си в России в случае запрета RT в Британии

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что в случае закрытия телеканала RT в Великобритании аналогичные меры будут приняты в отношении британского телеканала Би-би-си в России.

«Мощное давление оказывалось на телеканал RT, он набирает здесь популярность, очень много людей смотрят и хотят видеть альтернативную точку зрения. И канал начали давить. Дело в том, что закрыть его так с ходу не могут, тем более, что есть понимание того, что если закроют RT здесь в Лондоне, то аналогичные меры будут приниматься в отношении Би-би-си», – заявил Яковенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Напомним, на прошлой неделе медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки телеканала BBC World News и интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Яковенко также заявил, что в январе начнется восстановление состава дипмиссий в Британии и России после взаимных высылок дипломатов.

«У нас достигнуты принципиальные договоренности о том, что где-то в январе дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена», – сказал Яковенко.

В марте Россия «зеркально» отреагировала на недружественную акцию Запада, объявившего персонами нон грата ряд российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.