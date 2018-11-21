Кремль отреагировал на публикацию данных журналистов Би-би-си

Москва с пониманием относится к публикации личных данных журналистов Би-би-си на российском развлекательном портале, которая последовала за аналогичными действиями Лондона в отношении представителей российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы с пониманием к ней (подобной практике) относимся, мы понимаем (подобную практику)», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Пескова, в целом, Москва негативно относится к подобному отношению к российским журналистам. При этом, комментируя появившийся на портале «Пикабу» список сотрудников московского офиса «Би-би-си», представитель Кремля заметил: «Ну а то, что появилось здесь, а что вы хотели?»

«Мы хоть, как сказал [президент Владимир] Путин, не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи (принцип око за око, зуб за зуб – прим. ВЗГЛЯД), но это только в официальном плане», – добавил он.

Песков назвал действия Великобритании «абсолютно беспрецедентными не соответствующими цивилизованным нормам, не соответствующими вообще правилам отношения к СМИ, не соответствующими принципам свободы СМИ, а главное наносящими прямую угрозу безопасности этих самых физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании».

Ранее британская газета Times опубликовала список и фотографии журналистов эдинбургского бюро Sputnik (новостное агентство основано МИА «Россия сегодня») с призывом от члена парламента Шотландии Алекса Коула-Хэмилтона отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании.

Главный редактор информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила Соединенное Королевство с «наступающим 1933 годом».