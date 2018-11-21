Киселев поддержал российских музыкантов рэпом на стихи Маяковского

Российский телеведущий Дмитрий Киселев призвал «не кошмарить рэперов», зачитав часть поэмы Владимира Маяковского.

В программе «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что предтечей российского рэпа был Владимир Маяковский, и зачитал отрывок из его поэмы «Хорошо». Ролик опубликован на YouTube.

Телеведущий заступился за рэперов Элджея, Хаски и Face, к которым предъявляют претензии правоохранительные органы и общественники из-за нецензурной лексики в текстах.

«Рэперы – кошки, гуляющие сами по себе, и организовать их в стаю – непростая задача. Как минимум рэперов не надо кошмарить», – отметил Киселев, добавив, что музыканты в своих текстах пытаются «социально рефлексировать», а не поют исключительно о наркотиках и сексе.

Дискуссия о современных исполнителях началась после отмены целого ряда концертов известных музыкантов. В частности, был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества», запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде.