Стало известно о сжигании тел беженцев рядом с лагерем «Рукбан» в Сирии

Средства мониторинга отмечают большое задымление рядом с лагерем беженцев «Рукбан» в зоне Ат-Танф, незаконно оккупированной американскими силами; речь может идти об уничтожении тел беженцев, сообщил военно-дипломатический источник.

По словам источника РИА «Новости», в этой зоне сложилась очень тяжелая ситуация. После заявления о скором выводе американских военных «прикормленные американцами боевики» пришли в движение, попытки прорыва боевиков из этого района на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам, а также в Иорданию, фиксируются почти ежедневно.

«Наши средства мониторинга фиксируют большое количество дымов рядом с лагерем «Эр-Рукбан», где находятся палаточные лагеря боевиков. Они что-то сейчас активно уничтожают. Есть обоснованные подозрения, что речь может идти о погибших от голода и болезней беженцах «Эр-Рукбана», не получивших никакой помощи от последнего гуманитарного конвоя», – сказал источник.

Он добавил, что с «наследием» американского присутствия в Сирии придется долго и кропотливо разбираться, причем не только властям в Дамаске, но и международным гуманитарным и правозащитным организациям.

Источник добавил, что вывод американских войск из Сирии может раскрыть военные преступления международной коалиции, в частности в Ракке, «освобожденной» в октябре 2017 года и превратившийся в город-призрак.

Он подчеркнул, что в ходе операции в Ракке Вашингтон, Лондон и Париж направляли туда свою авиацию, которая «засыпала авиабомбами жилые кварталы города». В результате город до сих пор не могут не только разминировать, но и очистить от тысяч трупов под городскими развалинами.

Ранее в Минобороны сообщали, что американские военные занимаются подготовкой боевиков из числа голодающих сирийцев на юге провинции Хомс.