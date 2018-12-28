У ополченцев Донбасса в Азовском море появилась быстроходная флотилия

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко утверждает, что провозглашенная Донецкая народная республика создала у города Новоазовска флотилию из 20-25 быстроходных лодок.

«Самопровозглашенная ДНР создала там [на побережье у Новоазовска – прим. ВЗГЛЯД] мифическую флотилию, собрав «рыбацкие лодки». Там где-то 20-25 быстроходных лодок», – заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью Deutsche Welle.

Более того, по словам Воронченко, со стороны ДНР на мариупольском направлении стоит «9-й полк морской пехоты», который в ДНР назвали «штурмовой полк морской пехоты».

Командующий ВМС Украины добавил, что «прямых столкновений на море [c ополчением Донбасса – прим. ВЗГЛЯД] не было».

Ранее в пятницу глава минобороны Украины Степан Полторак анонсировал 100 проходов украинских кораблей через Керченский пролив.