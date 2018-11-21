В ЕК заявили о невозможности остановки «Северного потока – 2»

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, ранее отвечавший за европейскую энергетику, подчеркнул, что трубопровод «Северный поток – 2» уже «давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить».

«Я никогда не был большим сторонником «Северного потока – 2», но правда также в том, что трубопровод давно строится и его больше нельзя просто взять и остановить», – заявил Эттингер в интервью журналу Der Spiegel.

При этом он подчеркнул, что угрозы президента США Дональда Трампа вообще не являются основанием для этого, передает ТАСС.

В то же время европейский чиновник счел важным, «чтобы Газпром заключил честное соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток через Украину».

Ранее член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин опроверг опасность «Северного потока – 2» для Европы.