Украина сняла запрет на въезд российских мужчин

Запрет на въезд на Украину для мужчин из России снят, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Олег Слободян.

Слободян объяснил, что снятие запрета последовало за окончанием военного положения, передает «Гордон».

«Запрет на въезд мужчинам из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», – заявил представитель госпогранслужбы.

26 декабря первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что въезд в страну для россиян мужского пола по-прежнему закрыт.

30 ноября Украина ограничила въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За месяц действия военного положения в некоторых областях Украины в страну не пустили более 1,6 тыс. граждан России.