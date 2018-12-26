Украина продлила запрет на въезд для российских мужчин

Въезд на Украину по-прежнему ограничен для мужчин с российским гражданством, сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

Яровой заявил, что в связи со «сложной ситуацией с безопасностью» СНБО Украины продлил «действие ограничительных мер госпогранслужбы на въезд на Украину мужчин – граждан России», сообщается на сайте МВД Украины.

За время военого положения в страну не пустили более 1,6 тыс. россиян, включая 866 человек в областях, где вводилось военное положение. Яровой заявил, что за тот же срок Россия не пустила 351 украинца.

Он добавил, что за время военного положения получен опыт защиты страны «от гибридной угрозы».

Напомним, после введения военного положения въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на Украину был ограничен, но в среду срок действия военного положения закончился, как и срок запрета на въезд.