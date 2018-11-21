Дмитрий Киселев зачитает рэп на «России-1»

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что в ходе праздничного эфира на канале «Россия-1» он будет читать рэп.

«Да, буду выступать. Держитесь за перила», – сказал Киселев «Открытым медиа».

Уточняется, что телеведущий зачитает рэп в программе «Мастер смеха» 3 января.

Киселев добавил, что не будет участвовать в программах телеканала в новогоднюю ночь, поскольку не является сотрудником «Россия-1».

«Я – приглашенный ведущий ВГТРК. Мое основное место работы – МИА «Россия Сегодня», где я гендиректор», – пояснил он.

В начале декабря Киселев сообщил, что намерен организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебле. Ранее телеведущий призвал «не кошмарить рэперов» и зачитал часть поэмы Владимира Маяковского в стиле рэп.