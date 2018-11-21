Киселев решил поддержать хайп рэп-фестивалем на нудистском пляже

Телеведущий Дмитрий Киселев намерен организовать рэп-фестиваль в Коктебеле на нудистском пляже.

«Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле», – заявил Киселев о рэп-фестивале, запланированном на конец августа. Слова журналиста приводит радиостанция «Говорит Москва»

Киселев отметил, что подобных фестивалей в России пока нет, мероприятие планируется в формате многодневного опен-эйра. Ранее он выступал организатором джазовых фестивалей в Крыму.

«Ситуация, в которую я попал после моего комментария в защиту рэпа и рэперов в программе «Вести недели», вызвала большой хайп и не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. То есть «паровозиком» – Koktebel Jazz Party 23-25-го августа, а Rap Koktebel – 28-30-го. Потом в школу», – отметил журналист, назвав разовые концерты рэперов «самозванцами».

По его словам, в России рэп-фестивали «однодневные и с блуждающими датами. В какой-то степени фестивали-самозванцы, по сути — концерты».

Ранее Киселев поддержал российских музыкантов рэпом на стихи Маяковского.