В Манбидже опровергли сообщения о переходе города под контроль Дамаска

Правительственные силы Сирии подошли к городу Манбидж, однако не вошли в него, передает Associated Press со ссылкой на местного курдского чиновника Ильхама Ахмеда.

По словам Ахмеда, дислоцированные вблизи города американские войска остаются на своих позициях, а в самом городе находятся отряды курдов, передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу генштаб Сирии заявил, что правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG. В Кремле это назвали позитивной тенденцией, которая расширяет зону контроля сирийских властей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поверил в сообщения о переходе Манбиджа под контроль сирийских правительственных сил. По его словам, ситуация в городе остается неопределенной.