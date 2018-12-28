Американский «Санта» арестован за найденные на его заднем дворе тела детей

В американском штате Джорджия во дворе дома Элвина Крокера, работавшего Сантой в супермаркете Walmart, обнаружены тела двух его детей.

Полиция провела обыск у 49-летнего Крокера после уведомления о пропаже его 14-летней дочери Мэри, которую не видели с октября, сообщает USA Today.

Сообщается, что решение об обыске было принято, так как члены семьи давали противоречивую информацию о местонахождении Мэри.

Ее брата-подростка Элвина не видели с ноября 2016 года, но о его пропаже заявлений не поступало.

Полицейские обнаружили тела детей закопанными во дворе дома рядом друг к другу. Сейчас эксперты определяют причину смерти.

Крокер, 33-летняя мачеха детей и их 50-летняя бабушка арестованы за сокрытие смерти и жестокое обращение с детьми.