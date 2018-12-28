В мусульманском районе Копенгагена произошла стрельба

В полиции Копенгагена сообщили о стрельбе в городском районе Тингбьерг, в котором проживает значительное число иммигрантов, преимущественно мусульман.

К месту происшествия было направлено множество сотрудников правоохранительных органов, передает ТАСС.

Полиция Копенгагена начала расследование инцидента. На данный момент другие подробности не приводятся.

Напомним, в понедельник в центре Брюсселя открыли стрельбу из автомата Калашникова. В минувшую пятницу произошла стрельба в центре Вены.