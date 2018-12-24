В центре Брюсселя открыли стрельбу из автомата Калашникова

В центре Брюсселя неизвестный человек обстрелял из автомата ресторан, сообщил местный телеканал RTBF со ссылкой на городскую прокуратуру.

«Очевидец видел, как мужчина стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова, в сторону витрины ресторана на авеню Луис», – рассказала представитель ведомства Ине Ван Вимерс.

В СМИ добавили, что среди посетителей ресторана пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Мотивы нападавшего неизвестны. Правоохранительные органы изучают все варианты причин, однако отмечается, что случившееся не связано с терроризмом.