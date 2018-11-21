В центре Вены произошла стрельба, есть жертвы

Двое тяжело ранены в результате стрельбы в центре Вены, один человек скрылся с места происшествия

«В настоящий момент известно, что два человека получили тяжелые ранения, один человек скрылся», – сказал «РИА Новости» представитель полиции города.

Позже стало известно, что в результате стрельбы один человек погиб, второй - ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на спасательную службу Австрии.