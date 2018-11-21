Сергей Иванов раскрыл подробности создания ракеты «Авангард»

Взгляд
27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
Разделы

Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
Перейти а раздел…

Самые успешные комики в большой политике

Комедийный актер Зеленский обещает решить проблему Донбасса миромФото: Кинокомпания "Централ Партнершип"/ТАСС
Высока вероятность того, что следующим главой Украины будет комедиант не только по призванию, но и по профессии. Популярный комик Владимир Зеленский наконец-то высказался о своих президентских амбициях – они у него есть. Если гонка с его участием состоится, у Зеленского есть и неплохие шансы на победу. Однако первым комиком во главе государства он не станет – такие уже есть, и не только в Европе. Подробности...
Перейти а раздел…

Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20–30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых годов, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...

Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сергей Иванов раскрыл подробности создания ракеты «Авангард»
          Турция пообещала не допускать США к изучению С-400Мечтавший о рукопожатии с Путиным мальчик побывал в КремлеВодитель в Москве отказался пропустить машину детской реанимации и устроил потасовкуУкраинцы отругали Маска за «неправильно» написанное слово «Киев»
          СБУ засекретила сведения о российских родственниках ПорошенкоКрымский мост обезопасили от столкновения с судамиТело погибшего в украинской тюрьме добровольца Иванова доставили в РоссиюВ США начали извиняться за выдуманную охоту на русских троллей
          Глава РУСАДА заявил об угрозе изоляции российского спортаГубернаторы присоединились к новогодней акции «Елка желаний»Эксперт объяснил, почему Элладская церковь не молится за киевских раскольниковСвитер с похожим на Путина Санта-Клаусом начали продавать в США

          Главная тема


          Самые успешные комики в большой политике

          результат сотрудничества


          Россия помогла Китаю достичь критически важного технологического прорыва

          семейное дело


          Опубликованы подробности избиения Башаровым своей жены

          «все это бред»


          Ополченец ДНР рассказал о том, кто контролирует «серые зоны» в Донбассе

          Видео

          «НЕ БОЛТАЙ!»


          Как Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ

          дом милосердия


          Как победить русскую смерть

          тайное и явное


          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          Россия и Белоруссия


          Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

          расследование инцидента


          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Агитация и пропаганда


          Игорь Мальцев: На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

          Космические технологии


          Георгий Малинецкий: Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

          на ваш взгляд


          Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?

          Сергей Иванов раскрыл подробности создания ракеты «Авангард»

             27 декабря 2018, 18:48
          Фото: Минобороны России/YouTube
          Текст: Алексей Дегтярев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» не нарушает международные соглашения, включая СНВ-3, его создание не потребовало «крупных финансовых трат», заявил бывший министр обороны России, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов.

          «У нас были испытательные пуски в 2012-2013 годах, они проводились строго в рамках всех международных соглашений, и даже сейчас, с принятием на вооружение «Авангарда», мы не выйдем ни из каких параметров, СНВ-3, например», – сказал Иванов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

          Он добавил, что ракеты-носители и позиционный район для ракетного комплекса уже был у РВСН, потому создание «Авангарда» не потребовало крупных финансовых вложений.

          «У нас в арсеналах было несколько десятков сухих ракет УР-100УТТХ. Срок службы таких жидкостных ракет начинается с первой заправки топлива. А они топливом никогда не заправлялись, они были новыми. А боевой крылатый блок «Авангард» идеально по своим массо-габаритным характеристикам подходил именно к этой ракете», – отметил Иванов.

          Он пояснил, что у России есть задел в виде нескольких десятков ракет-носителей, которых не нужно производить.

          «Позиционные районы, откуда запускаться в будущем, где будут расположены полки, оснащенные «Авангардом» уже есть. То есть кроме самого блока, других каких-либо крупных финансовых трат мы не осуществим», – пояснил экс-министр.

          Он уточнил, что средства, потраченные на «Авангард», в сотни раз меньше, чем затраты США на создание ПРО и добавил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений.

          «Мы отнюдь им не бряцаем оружием, а просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами. Потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с «Авангардом», нам столько не нужно, потому что «Авангард» гораздо эффективнее», – подвел итог Иванов.

          Ранее в четверг вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Авангард» способен развивать скорость в 27 Махов.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............