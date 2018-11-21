Сергей Иванов раскрыл подробности создания ракеты «Авангард»

Ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» не нарушает международные соглашения, включая СНВ-3, его создание не потребовало «крупных финансовых трат», заявил бывший министр обороны России, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов.

«У нас были испытательные пуски в 2012-2013 годах, они проводились строго в рамках всех международных соглашений, и даже сейчас, с принятием на вооружение «Авангарда», мы не выйдем ни из каких параметров, СНВ-3, например», – сказал Иванов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Он добавил, что ракеты-носители и позиционный район для ракетного комплекса уже был у РВСН, потому создание «Авангарда» не потребовало крупных финансовых вложений.

«У нас в арсеналах было несколько десятков сухих ракет УР-100УТТХ. Срок службы таких жидкостных ракет начинается с первой заправки топлива. А они топливом никогда не заправлялись, они были новыми. А боевой крылатый блок «Авангард» идеально по своим массо-габаритным характеристикам подходил именно к этой ракете», – отметил Иванов.

Он пояснил, что у России есть задел в виде нескольких десятков ракет-носителей, которых не нужно производить.

«Позиционные районы, откуда запускаться в будущем, где будут расположены полки, оснащенные «Авангардом» уже есть. То есть кроме самого блока, других каких-либо крупных финансовых трат мы не осуществим», – пояснил экс-министр.

Он уточнил, что средства, потраченные на «Авангард», в сотни раз меньше, чем затраты США на создание ПРО и добавил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений.

«Мы отнюдь им не бряцаем оружием, а просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами. Потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с «Авангардом», нам столько не нужно, потому что «Авангард» гораздо эффективнее», – подвел итог Иванов.

Ранее в четверг вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Авангард» способен развивать скорость в 27 Махов.