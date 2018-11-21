Россияне стали менее оптимистичны в оценках будущего года

Выросло число россиян, считающих, что следующий год будет хуже предыдущего, выяснила международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International.

Ассоциация провела ежегодный глобальный опрос, задавая респондентам вопрос о том, каким будет следующий год – лучше, хуже или таким же, как нынешний, сообщает «Ромир».

Выяснилось, что 39% жителей планеты надеются, что новый год станет лучше уходящего. Иная точка зрения у 24% респондентов. Еще 31% опрошенных заявили, что все останется по-прежнему. В итоге индекс оптимизма на 2019 год составил 15 п.п. В прошлом году показатель был почти таким же – 16 п.п.

В России уровень оптимизма жителей падает третий год подряд. В нынешнем году число пессимистов составило 26%, тогда как годом ранее – 17%. Оптимистов оказалось меньше – 23%. Не надеются на изменения 41% опрошенных. Таким образом, индекс оптимизма в России ушел в минус.

«В течение многих лет Россия в вопросе счастья и оптимизма занимала среднестатистические позиции на карте мира. Мы не были среди богатых, но и из среды беднейших выбрались. Мы не фонтанировали оптимизмом, но и в уныние не впадали. Сегодня же, увы, мы видим намечающийся негативный крен, – сказал президент «Ромир» и вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

Традиционно более высокий уровень оптимизма отмечен в развивающихся странах – Индия (64 п.п.), Мексика (58 п.п.), ЮАР (51 п.п.), Армения (55 п.п.), Грузия (53 п.п.), Казахстан (53 п.п.). Кроме того, в целом оптимистично настроены жители Африки (50 п.п.), Австралии и Новой Зеландии (34 п.п.), США (32 п.п.), европейцы из стран, не входящих в ЕС (28 п.п.).

Пессимисты преобладают в Италии (-40 п.п.), Южной Корее (-30 п.п.), Гонконге (-25 п.п.). также отрицательный индекс зафиксирован на Ближнем Востоке (-23 п.п.) и в большинстве стран Европы (-1 п.п.), особенно сдала позиции Франция (-20 п.п.).

Опрос проводился в ноябре-декабре, в нем приняли участие почти 49 тыс. человек в 50 странах мира, чье мнение фактически можно экстраполировать на всех жителей Земли.

Ранее в ходе опроса общественного мнения ВЦИОМ почти половина россиян сообщили, что чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, еще 27% ощущают спокойствие и уверенность.