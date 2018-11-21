Спрогнозирован рост цен на воду и тепло из-за электроэнергии

Предложение ввести плату потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности может привести к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, пишут российские СМИ со ссылкой на позицию Минстроя России.

Минстрой в соответствующем письме от 23 декабря попросил вице-премьера Дмитрия Козака привлечь ведомство к обсуждению темы, сообщает «Коммерсант».

Издание со ссылкой на экспертов и участников рынка указывает, что наиболее сильно возможные изменения ударят по водоканалам, у которых на электроэнергию идет 25% затрат, а рост различных тарифов ЖКХ может составить 3-5%.

По задумке Минэнерго, плата за резерв сетевой мощности должна вводиться для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность. Сети же, получая плату за реальный объем потребления, вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает их расходы. Минэнерго предложило вводить оплату «лишней» мощности с 2020 года (при потреблении менее 60% от заявленной), начав с оплаты 10% и перейдя к полной оплате резерва к 2024 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу 4 сентября, напоминает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в 2018 году число злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло на 20,7%.