В России резко выросло число неплательщиков за ЖКХ

В 2018 году число злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло на 20,7%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В денежном выражении объем долгов вырос на 27,3%, передает «Российская газета» со ссылкой на НБКИ.

По тем же данным, общая сумма неоплаченных счетов составляет 1,63 млрд рублей. В базе НБКИ неплательщиками значатся 29,2 тыс. человек.

Кроме физических лиц есть в должниках и компании, среди неплательщиков насчитывается 3,2 тыс. юридических лиц.

Ранее сообщалось о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги, которая пройдет в 2019 году.