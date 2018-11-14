Утверждена индексация в два этапа тарифов ЖКХ в 2019 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с планируемым повышением НДС, сообщает пресс-служба кабмина.

В сообщении на сайте правительства указывается, что 1 января 2019 года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%; в связи с этим индексация платы за услуги ЖКХ с того же числа составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля – дополнительно 2,4%.

Отмечается, что фактически это означает суммирование индексов.

Ранее тарифы ЖКХ индексировались однократно – только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

Новые меры направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень.

Напомним, правительство в сентябре утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ.