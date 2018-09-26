Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2019 году пройдет в два этапа – в январе и июле, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Первый этап индексации тарифов ЖКХ намечен на 1 января; индексация составит 1,7%. Второй этап – 1 июля, 2,4%, передает ТАСС.

Напомним, соответствующее предложение было озвучено Минэкономразвития в августе.

Эксперт Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев заявлял, что рост налога в платежках по коммунальным услугам необходимо повышать при росте НДС, так как в противном случае качество услуг ЖКХ может снизиться.