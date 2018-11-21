В паспорта россиян предложили внести изменения

МВД предлагает внести изменения в паспорт гражданина России, добавив туда напоминание о сроках обмена документа.

Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается уточнить на последней странице паспорта о сроке действия и замены документа. Сейчас там говорится, что срок действия паспорта, выданного в 14 лет, истекает, как только его владельцу исполнится 20, а затем в 45 лет.

Теперь МВД предлагает уточнить эту запись, объяснив, что «старый» паспорт становится недействительным через 30 дней после исполнения 20 или 45 лет.

Также уточняются другие случаи, когда паспорт могут признать недействительным: если там указаны недостоверные сведений, если он оформлен на основании поддельных документов.

Убрать из паспорта могут напоминания о возможности вносить в удостоверение личности группу крови и резус-фактор. Также из удостоверения личности исчезнет предостережение о недопустимости размещения в нем посторонней информации, сообщает «Говорит Москва».