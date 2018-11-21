Глава Росгвардии рассказал об обучающемся в Англии внуке

Внук главы Росгвардии Виктора Золотова учится в Англии, об этом рассказал сам директор силового ведомства.

Он сообщил, что его зять 18 лет занимается бизнесом, сын является предпринимателем с 13-летним стажем, а внук сейчас учится в Англии на экономиста, пишет «Комсомольская правда».

«Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь», – сказал Золотов.

Он отметил, что его внук вернется в Россию через три года.