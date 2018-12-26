Россиянин попал под станок в Южной Корее

Россиянин попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо, от полученных травм мужчина скончался.

Как сообщает РИА «Новости», погибшим оказался 29-летний этнический кореец, гражданин России. В Южной Корее погибший имел постоянную работу.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.