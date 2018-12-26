Ливан считает, что при ударе ВВС Израиля от катастрофы спасло чудо

В правительстве Ливана отреагировали на действия ВВС Израиля, которые нанесли удар по Сирии с территории страны.

В правительстве Ливана сообщили, что катастрофы в воздушном пространстве удалось избежать чудом, передает РИА «Новости».

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолеты Израиля при нанесении авиаудара из воздушного пространства Ливана создали прямую угрозу двум пассажирским бортам. В российском МИД отметили, что удар наносился «под прикрытием гражданских самолетов».

Напомним, в результате атаки Израиля в Сирии пострадали трое военных.