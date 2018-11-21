Воюющие за Киев боевики признались в прохождении подготовки в лагерях ИГ

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26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Принц Мухаммед обещал Трампу помочь СирииФото: Reuters TV
Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию. Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
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Порошенко хочет, чтобы все горело

Андрей Манчук, политолог
Операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более радикальные шаги. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Путина

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      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Воюющие за Киев боевики признались в прохождении подготовки в лагерях ИГ

             26 декабря 2018, 15:52
          Фото: Maxim Shemetov/Reuters
          Текст: Алина Назарова

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          Боевики чеченского батальона имени шейха Мансура, участвующие в военном конфликте в Донбассе на стороне Киева, признались, что проходили подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке и Сирии.

          Журналист The Times встретился под Мариуполем с чеченскими наемниками, часть которых, по их словам, состоят в батальоне имени шейха Мансура (участника чеченского ополчения 18 века). Батальоном руководит Муслим Чеберлоевский – «седобородый боец с длинным кинжалом, на котором написано «Смерть сепаратистам».

          Батальон является частью Добровольческого украинского корпуса, который был сформирован в июле 2014 года по инициативе запрещенной в России организации «Правый сектор*». При этом, по словам самих боевиков, они прошли выучку в лагерях террористической организации «Исламское государство*» на территории Сирии и Ирака. Издание подчеркивает, что украинские власти не раз подвергались критике за то, что закрывают глаза на деятельность этого батальона, официально не входящего в состав ВСУ.

          Один из членов батальона, 36-летний Мансур, объясняя свое участие в военном конфликте на Украине, заявил: «Путин – наш общий враг, он несет только зло».

          В то же время Чеберлоевский говорит, что целью боевиков, воюющих на стороне Киева, является продолжение войны за «освобождение родины».

          Газета также пишет, что кроме батальона шейха Мансура в Донбассе действует батальон имени Джохара Дудаева (президент непризнанной Ичкерии, ликвидированный авиаударом российских сил – прим. ВЗГЛЯД). С 2015 года подразделением руководит Адам Осмаев, сменивший первого командира, ликвидированного в боях под Дебальцево.

          Между тем автор Telegram-канала «Д///ИХАД», освещающего деятельность боевиков, выразил сомнение, что террористы, о которых идет речь в статье, могли тренироваться в Сирии.

          «Это смешно, … потому что «батальон» ни разу не участвовал в боевых действиях, а лишь пиарился в целях сбора пожертвований. Кроме того, ни в каком ИГ* ни один из этих нациков не был», – отмечает канал.

          Это не первые сообщения о сотрудничестве представителей украинской стороны с «Исламским государством». Так, в сентябре власти Сирии обвинили Украину в причастности к поставкам оружия боевикам. Кроме того, осенью ФСБ был задержан боевик «Исламского государства», планировавший по заданию Службы безопасности Украины и «Правого сектора» убийство «одного из лидеров ополчения ДНР».

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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