Воюющие за Киев боевики признались в прохождении подготовки в лагерях ИГ

Боевики чеченского батальона имени шейха Мансура, участвующие в военном конфликте в Донбассе на стороне Киева, признались, что проходили подготовку в тренировочных лагерях террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке и Сирии.

Журналист The Times встретился под Мариуполем с чеченскими наемниками, часть которых, по их словам, состоят в батальоне имени шейха Мансура (участника чеченского ополчения 18 века). Батальоном руководит Муслим Чеберлоевский – «седобородый боец с длинным кинжалом, на котором написано «Смерть сепаратистам».

Батальон является частью Добровольческого украинского корпуса, который был сформирован в июле 2014 года по инициативе запрещенной в России организации «Правый сектор*». При этом, по словам самих боевиков, они прошли выучку в лагерях террористической организации «Исламское государство*» на территории Сирии и Ирака. Издание подчеркивает, что украинские власти не раз подвергались критике за то, что закрывают глаза на деятельность этого батальона, официально не входящего в состав ВСУ.

Один из членов батальона, 36-летний Мансур, объясняя свое участие в военном конфликте на Украине, заявил: «Путин – наш общий враг, он несет только зло».

В то же время Чеберлоевский говорит, что целью боевиков, воюющих на стороне Киева, является продолжение войны за «освобождение родины».

Газета также пишет, что кроме батальона шейха Мансура в Донбассе действует батальон имени Джохара Дудаева (президент непризнанной Ичкерии, ликвидированный авиаударом российских сил – прим. ВЗГЛЯД). С 2015 года подразделением руководит Адам Осмаев, сменивший первого командира, ликвидированного в боях под Дебальцево.

Между тем автор Telegram-канала «Д///ИХАД», освещающего деятельность боевиков, выразил сомнение, что террористы, о которых идет речь в статье, могли тренироваться в Сирии.

«Это смешно, … потому что «батальон» ни разу не участвовал в боевых действиях, а лишь пиарился в целях сбора пожертвований. Кроме того, ни в каком ИГ* ни один из этих нациков не был», – отмечает канал.

Это не первые сообщения о сотрудничестве представителей украинской стороны с «Исламским государством». Так, в сентябре власти Сирии обвинили Украину в причастности к поставкам оружия боевикам. Кроме того, осенью ФСБ был задержан боевик «Исламского государства», планировавший по заданию Службы безопасности Украины и «Правого сектора» убийство «одного из лидеров ополчения ДНР».