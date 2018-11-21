Патриарх Кирилл оценил итоги «объединительного собора» на Украине

«Объединительный собор» в Киеве завершился «полным провалом», та как никакого объединения не произошло, объединились только раскольники, заявил патриарх Кирилл.

«Полный провал «объединительного собора» – никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (Варфоломея), юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться», – передает его слова РИА «Новости».

Он также назвал закон о переименовании УПЦ МП, принятый на Украине, «совершенно безумным» с точки зрения современного права и принципов отношения государства с религиозными организациями.

«Когда государство выдумывает наименования для религиозной организации, причем с явным желанием дискриминировать эту организацию и, в конце концов, ее разрушить – это нарушение всех прав, законов, принятых в цивилизованном обществе», – добавил патриарх.

Директор департамента по делам религий министерства культуры Украины Андрей Юраш в свою очередь заявил, что в случае отказа от переименования церковь может быть исключена из госреестра и лишена статуса юридического лица.

«Это будет до тех пор, пока они не приведут в соответствие свои уставные документы», – сказал Юраш.

По его словам, речь идет «об изъятии из списка реестра налогоплательщиков как неприбыльной организации». Для этого нужно будет собрать совещание на уровне правительства.

«Какими будут действия исполнительной власти, посмотрим, они должны быть результатом согласования и быть ответом на ту ситуацию, которая, возможно, возникнет через четыре месяца (срок, который дается на переименование церкви)», – заявил Юраш.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении названия канонической Украинской православной церкви. Между тем, экспертное управление Рады заявило, что этот закон нарушает конституцию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, к чему приведет переименование УПЦ.