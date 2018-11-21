Американский оружейный эксперт предложил варианты для «апгрейда» автомата Калашникова

Оружейный эксперт из США Ларри Викерс рассказал об отношении к автомату Калашникова и предложил варианты для усовершенствования этого оружия.

«Это очень надежное оружие, и гораздо более точное, чем обычно думают», – сказал эксперт в интервью, опубликованном на канале «Концерн Калашников» в Youtube.

Он отметил, что главное в АК – это то, как просто устроен автомат. «И я понимаю, сколько конструкторской работы было проведено, чтобы этого добиться. Множество людей вложили свою кровь, пот и слезы, чтобы сделать это оружие таким простым и одновременно надежным», – добавил Викерс.

Он также заметил, что автомат Калашникова до сих пор не устарел. «Если есть возможность провести несколько доработок, это полностью решает все проблемы», – заявил Викерс.

«Я бы сказал, первое, что вам нужно сделать, если планируете использовать автомат для серьезных задач, неважно, о каком калибре идет речь – установите коллиматорный прицел. Это самый полезный тюнинг, который вы можете установить». – сказал специалист.

В ноябре американские СМИ сообщили, что новый АК-308 может стать одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия.