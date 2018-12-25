Путин позвонил тяжелобольному ребенку из Башкирии после исполнения его мечты

Президент Владимир Путин позвонил 15-летнему школьнику из башкирского города Сибай Арслану Каипкулову, которому помог исполнить мечту снять видеоролик про борт №1 – Ил-96-300, и пригласил его семью на прогулку по предновогодней Москве.

Каипкулову организовали экскурсию по самолету президента, после которой Путин поинтересовался у него, сколько мальчик находится в Москве и успел ли посмотреть что-то кроме борта №1. Арслан рассказал президенту, что снимал ролик про борт №1 камерой, которую Путин ему подарил, передает ТАСС.

Он поблагодарил за возможность побывать на этом самолете и рассказал, что пробудет в Москве еще некоторое время, так как проходит здесь реабилитацию.

Также Путин поговорил и с мамой Арслана Венерой, которая призналась, что у них очень много впечатлений. Сама Венера занимается вязанием, перед поездкой в Москву специально связала для президента теплый шарф.

«Это подарок от нашей семьи вам к Новому году», – сказала мама Арслана.

«Шарфик? С удовольствием, спасибо, мне очень приятно», – ответил Путин.

Глава государства выразил радость, что мечта мальчика сбылась, и предложил ему экскурсию по праздничной предновогодней Москве.

«Если вы не против, было бы интересно и вам, и ему», – сказал Путин в разговоре с мамой мальчика. Он пожелал семье хорошего Нового года.

После завершения разговора Арслан рассказал журналистам, что у него сильно билось сердце во время разговора и не утихает до сих пор.

Ил-96-300ПУ СЛО «Россия» – самолет президента России, который разработан специально для первого лица государства. Ил-96-300ПУ (пункт управления) построен в нескольких экземплярах. На лайнере установлено оборудование, которое позволяет вести управление вооруженными силами. Характерной чертой самолета является вытянутый обтекатель систем закрытой связи в верхней части фюзеляжа.

Это один из самых безопасных самолетов в мире – за 25 лет эксплуатации Ил-96 ни разу не произошло авиаинцидентов и аварий, которые повлекли бы за собой гибель людей.

«Ильюшин» – одна из трех фирм наряду с Boeing и Airbus, которая способна делать широкофюзеляжные самолеты. Почти все комплектующее оборудование лайнера производятся в России.

В 2019 году, как ожидается, будет продемонстрирован перспективный пассажирский самолет на его базе, который может получить наименование Ил-496. Он оснащен мощными отечественными двигателями ПС-90А1 и удлиненным комфортабельным салоном.

Мечта Арслана Каипкулова – четвертое из пяти желаний, которые пообещал исполнить президент России Владимир Путин на форуме добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной».

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».