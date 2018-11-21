Ученые объяснили, почему метеорит не мог разрушить сопку под Хабаровском

Метеорит не мог вызвать столь масштабные разрушения сопки под Хабаровском, но это могло произойти в результате геологического явления, рассказали в комитете Российской академии наук по метеоритам.

«Из общегеологических соображений, скорее всего, это оползень. Масштаб слишком большой для метеорита – было бы землетрясение, которое было бы заметно везде. Метеорит с такими масштабами разрушений незамеченным быть не может. Планета бы вздрогнула», – цитирует «Интерфакс» ученого секретаря комитета Анну Скрипник.

По ее словам, метеорит был бы больше челябинского, и его бы не могли не увидеть. А взрыв при ударе о землю мог повалить лес на километры вокруг.

Кроме того, все падения болидов на Земле отслеживаются сетью спутников НАСА.

«Речь, вероятнее всего, идет о каком-то геологическом явлении», – сказала она.

Профильный ученый из Дальневосточного отделения РАН Вероника Рождествина отметила, что если бы метеорит был причиной обрушения сопки, должен был бы остаться кратер, части самого метеорита и следы оплавленных пород, передает РИА «Новости».

«Кроме того, было бы зафиксировано «сейсмособытие», но ничего этого, судя по сообщениям с мест, не замечено», – сказала она.

Между тем в МЧС сообщили, что в результате обрушения сопки скала упала в реку в 95 километрах от Бурейской ГЭС.

«По состоянию на 06.00 мск 25 декабря, уровень верхнего бьефа составляет 251,25 метра, приточность – 30 кубометров в секунду, что не является отклонением от сезонной нормы. Угрозы подтопления населенных пунктов нет», – сообщили в ведомстве.



Напомним, в понедельник появились данные о том, что в Хабаровском крае в декабре якобы упал крупный метеорит; при падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки, перекрыв ее.

Эта версия вызвала сомнения у специалистов РАН и в Центре планетарной защиты. На Бурейской ГЭС также заявили, что снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС в Амурской области не связано с метеоритом. В МЧС говорили, что причиной стал оползень.