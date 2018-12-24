Вдова Карлова сказала, на чьи деньги дети чиновников ездили в Турцию

Поездка детей брянских чиновников в Турцию, которая была организована фондом Андрея Карлова, полностью оплачена турецкой стороной, заявила вдова посла Марина Карлова.

«Поездка детей не предполагала отдыха или лечения и была направлена только на участие в мероприятиях. Поездка была оплачена за счет турецкой стороны, которая пригласила этих детей, сопровождающих и сотрудников фонда. Фонд не потратил ни копейки», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что никаких ограничений по тому, какие именно дети поедут на мероприятие, не было.

«Я считаю, что дети чиновников дышат одним и тем же воздухом, и они не должны лишаться чего-то», – сказала Карлова.

По ее словам, среди детей чиновников были представители юнармейского движения и дети, имеющие заслуги в спорте и общественной жизни. В Турции они пробыли пять дней, где принимали участие в спортивных мероприятиях и экскурсиях, а также «достойно выступили» в торжественных мероприятиях.

Скандал вокруг поездки детей чиновников в турецкий Демре она назвала «целенаправленной травлей». Она также заявляла, что дети с ограниченными возможностями здоровья изначально не должны были ехать в Демре, так как поездка была не на курорт.

Накануне стало известно, что дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий Демре якобы за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. Среди них была дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.