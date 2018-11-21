Вдова Карлова назвала ситуацию с отдыхом детей чиновников целенаправленной травлей

Скандал вокруг отдыха детей чиновников города Клинцы Брянской области в Турции – это целенаправленная травля, заявила вдова посла России в Турции Марина Карлова, отметив, что просит разобраться в этой ситуации правоохранительные органы.

«Я прошу правоохранительные органы разобраться в этой ситуации. Я считаю, это целенаправленной травлей меня, моего фонда… Публикация (журналиста портала «Клинцы.Инфо» Владимира) Шика нанесла оскорбление мне, памяти моего мужа, репутации фонда», – передает ее слова РИА «Новости».

Карлова добавила, что Шик, «раздувая эту кампанию», не подумал о психологическом состоянии тех детей, которые представляли в Турции город Клинцы.

Накануне Карлова также вступилась за детей чиновников из Клинцов Брянской области, которые побывали в турецком Демре за счет благотворительного фонда. Она заявила, что дети с ограниченными возможностями здоровья изначально не должны были ехать в Демре, так как поездка была не на курорт.

Накануне стало известно, что дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. В том числе в Демре отправилась дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал66 млн рублей.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию, свою проверку ведет детский омбудсмен Анна Кузнецова.