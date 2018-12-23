Вдова Карлова вступилась за брянских чиновников в ситуации с отправкой детей в Турцию

Марина Карлова, вдова убитого в Турции посла, вступилась за детей чиновников из Клинцов Брянской области, которые побывали в турецком Демре за счет благотворительного фонда, который она возглавляет.

Она заявила, что возмущена комментариями, которые бьют не только по чиновникам, но и по детям, сообщает портал «Брянские новости».

«В этой информации многое искажено. Поездка была осуществлена по линии нашего фонда, в уставе которого записано, что мы занимаемся благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими. Оказываем психологическую помощь смешанным семьям, в том числе русско-турецким. Так вот, должна сказать, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект», – заявила она.

Карлова отметила, что Турция пригласила детей за свой счет, чтобы они приняли участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему.

«Клинцы – малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен», – рассказала она.

Она рассказала, что турецкая сторона пригласила 50 детей для участия в торжествах, и при отборе «о больных детях речи вообще не шло».

«Ведь дети в Турции работали. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Почему не взяли тяжелобольных детей? Дорога из Клинцов в Москву – это восемь часов, потом пять часов – ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей», – заявила она.

Марина Карлова отметила, что дети участвовали в возложении венков, стояли под жарким солнцем в почетном карауле.

«Оздоровлением можно считать то, что дети дышали воздухом и грелись под солнцем. Как таковых медицинских процедур не было. В нашем фонде есть медицинские проекты для больных детей, и некоторые касались Клинцов», – сказала она.

По ее словам, говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, нельзя.

«Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, которые освещали более 20 телеканалов из Турции и России», – заявила Карлова.

Ранее стало известно, что дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова, в том числе туда отправилась дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию, свою проверку ведет детский омбудсмен Анна Кузнецова. Замглавы администрации по социальным вопросам администрации города, которая отвечает за отправку детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась – по итогам прокурорской проверки.