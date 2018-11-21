МИД прокомментировал просьбу сына Каддафи к Путину

Никто не может быть лишен права участвовать в президентских выборах в Ливии, и сын бывшего лидера этой страны Сейф аль-Ислам Каддафи может стать частью политического процесса в республике, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса. Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, которые находятся территориально и на западе, востоке, юге», – заявил Богданов, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что исторически в Ливии сложилось трайбалистское общество – «то есть большое значение имеет позиция разных племен». «Поэтому думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, – это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса, с участием других политических сторон, которые находятся в Тобруке, Триполи, Мисрате», – сказал Богданов.

Так он ответил на вопрос, обращался ли сын Каддафи к российским властям за поддержкой и будет ли она ему оказана.

Ранее СМИ сообщили, что сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попросил руководство России о поддержке на президентских выборах в Ливии.