Сын Каддафи попросил поддержки у Путина

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попросил руководство России о поддержке на президентских выборах в Ливии.

По данным Bloomberg, в начале декабря представитель сына Каддафи встретился с замглавы российского МИД Михаилом Богдановым и передал через него письмо президенту России Владимиру Путину. В послании сын бывшего лидера Ливии «объяснил свое видение» ситуации в стране и попросил политической поддержки.

По некоторым данным Саиф аль-Ислам Каддафи планирует принять участие в национальных выборах, которые ООН намерена провести в стране в 2019 году. По словам источника, Россия пока не решила, будет ли поддерживать какого-то конкретного кандидата.

46-летний Саиф аль-Ислам Каддафи окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. После смерти отца во время гражданской войны он был схвачен повстанцами и передан под суд, который приговорил его к смерти по делу о подавлении беспорядков в 2011. Однако в середине 2017 года Саифа аль-Ислама освободили в связи с принятым в Ливии законом о всеобщей амнистии. Между тем, Международный уголовный суд по-прежнему разыскивает Саифа аль-Ислама Каддафи по обвинению, в том числе, в преступлениях против человечности.