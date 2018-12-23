ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию Украины по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по «нарушению прав человека» в Крыму; при этом экономический комитет ГА международной организации отказался выделять средства на реализацию этого документа.

Предложенный Киевом проект в этом году поддержали 67 делегаций – на пять меньше, чем в 2017 году. «За» высказались в том числе США, страны Евросоюза, Турция и Япония. «Против» голосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу. 70 стран воздержались, передает ТАСС.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании ГА, назвал данный документ «сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию». Он также выразил благодарность пятому (экономическому) комитету ГА ООН за решение отказать в финансировании данной резолюции, что фактически делает принятие документа бессмысленным.

Дипломат также пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы самим убедиться, что «сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом».

Ранее ГА ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей; за документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались, 34 делегации вообще решили никак не участвовать в процессе, при этом находясь в зале ГА. Москва указала на низкую поддержку резолюции Украины странами ООН и выразила удивление, что Киев обрадовался реакции своих «западных сюзеренов».