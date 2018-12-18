ГА ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря; за документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

В резолюции говорится, что «присутствие российских военных в Крыме противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

Кроме того, в одном из пунктов документа содержится осуждение России из-за строительства Крымского моста и говорится о том, что Россия якобы ограничивает проход иностранных судов в Азовском море.

В то же время Генассамблея отклонила предлагаемые Ираном и Сирией поправки, призванные сбалансировать документ и содержащие ссылки на Минские договоренности.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе и заявил, что необходимо предотвратить риск дальнейшей эскалации.

В конце ноября Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса об этой ситуации по просьбе России, однако в целом реакция Запада на украинскую провокацию в Черном море, как писала газета ВЗГЛЯД, оказалась куда более сдержанной, чем ожидал Киев.