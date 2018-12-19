Москва указала на низкую поддержку резолюции Украины странами ООН

Первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского удивила радостная реакция Киева на резолюцию ООН по так называемой милитаризации Крыма.

Он удивился тому, что «Украина и западные «сюзерены» празднуют» принятие резолюции, хотя за документ проголосовало довольно мало стран, передает РИА «Новости».

Резолюция «вряд ли пользовалась поддержкой одной трети членов ГА, западных или прозападных», если учитывать государства, которые «проголосовали против, воздержались или не проголосовали», заявил Полянский в Twitter.

Напомним, ГА ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей; за документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались, 34 делегации вообще решили никак не участвовать в процессе, при этом находясь в зале ГА.