Спецпредставитель США по борьбе с ИГ ушел в отставку

Американский спецпредставитель по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк подал в отставку после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Макгерк ушел в отставку по собственному желанию, передает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Официально отставка состоится 31 декабря.

Ранее Дональд Трамп говорил, что с остатками террористической организации ИГ* в Сирии вполне могут справиться «местные страны», а американцы возвращаются домой.

В среду Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России). Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Это займет от 60 до 100 дней.

После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об уходе на пенсию. Он и другие должностные лица в последние дни пытались отговорить Трампа от вывода войск из Сирии.