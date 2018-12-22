Трамп заявил о возможности «местных стран» побороть остатки ИГ в Сирии

С остатками террористической организации ИГ* в Сирии вполне могут справиться «местные страны», включая Турцию, заявил президент США Дональд Трамп.

«Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, – мы так и не ушли», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что когда стал президентом, ИГ* (запрещена в России) беспредельничала.

«Сейчас ИГ в значительной степени повержена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии позаботиться о том, что осталось. Мы возвращаемся домой!» – написал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опровергал сообщения о том, что решение Вашингтона о выводе американских войск с сирийской территории стало результатом переговоров между Россией, США и рядом арабских стран.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США Дональда Трампа. Это займет от 60 до 100 дней.

Трамп также объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России).