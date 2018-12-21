Песков ответил на вопрос о причастности России к выводу сил США из Сирии

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что решение Вашингтона о выводе американских войск с сирийской территории стало результатом переговоров между Россией, США и рядом арабских стран.

«Нет, это не так», – сказал Песков «Ведомостям», отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть данное сообщение.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на израильскую газету «Исраэль Хайом» сообщили, что об условиях ухода США из Сирии якобы договорились на встрече представители России, США, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии. Издание отмечало, что, согласно договоренностям, Москва предпримет действия, чтобы сдержать Иран в Сирии, а Израиль получит свободу при выборе объектов для нанесения удара.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу президента США Дональда Трампа. Это займет от 60 до 100 дней. Трамп также объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России).