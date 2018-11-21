В общественной палате объяснили, зачем проверять Би-би-си

«Никто Би-би-си не проверял бы, если бы они не придирались к нам», – заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Сергей Орджоникидзе, комментируя намерение Роспотребнадзора проверить материалы канала на предмет их соответствия законодательству России.

Председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе отметил, что проверка Би-би-си – это необходимая ответная мера, вызванная их придирками к телеканалу RT.

«Не в первый раз они придумывают политические уловки для того, чтобы придраться к RT, потому что на динамичной основе аудитория RT увеличивается, а у Би-би-си падает, в этом-то все и заключается, отсюда и все зацепки», – пояснил собеседник.

Причиной сокращения аудитории Би-би-си дипломат назвал желание большинства людей иметь не однозначные новости, которые идут на Западе и в частности в Англии, а объективную картину мира.

«Что бы ни произошло – дроны, вороны в аэропорту Лондона – виноваты русские, это срежиссированная антироссийская пропаганда, люди от нее устали», – считает эксперт.

В случае, если российский регулятор выявит нарушения в работе канала, никаких ответных требований, по мнению собеседника, выдвигать к Би-би-си не следует.

«Почему мы должны требовать от СМИ делать что-то? Это глупость, СМИ должно иметь свою точку зрения. Мы требуем, чтобы они соблюдали наше законодательство, не более того, а какую точку зрения они выражают в рамках нашего законодательства – их личное дело», – заметил Орджоникидзе.

В четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT санкций, предусмотренных законодательством. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала.