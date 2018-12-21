Песков прокомментировал внесение российских СМИ в санкционные списки США

Российские власти при необходимости поддержат российские СМИ, попавшие в американские санкционные списки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Те СМИ, которые попали под санкции США, они продолжают работать, безусловно, если вот это попадание под санкции США, которое мы считаем незаконным, повлечет за собой какие-то критические ситуации, то мы будем в каждом конкретном случае разрабатывать меры по поддержке этих СМИ», – сказал Песков на вопрос, как Россия защитит СМИ, которые попали и попадают под санкции США.

Напомним, министерство финансов США внесло в санкционные списки четыре российских информационных ресурса – «Экономика сегодня», «Невские новости», «Федеральное агентство новостей» (ФАН) и USA Really. Отмечается, что первые три компании якобы связаны с российской компанией Concord Management, а USA Really – с ФАН.

Песков также заявил, что ситуация вокруг санкций США против «Русала» является исключительно корпоративным вопросом. «Безусловно, Олег Дерипаска борется за эту компанию, это компания, которая играет заметную роль не только в экономике России, это компания, которая играет заметную роль в мировой экономике. Собственно, если компании удается предпринять какие-то действия, чтобы минимизировать последствия вот опять же тех же незаконных ограничений, о которых мы с вами выше говорили, мы можем это только приветствовать», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, как Кремль оценивает решение США вывести «Русал» и EN+ из-под санкций в обмен на сокращение в них доли Дерипаски, передает РИА «Новости».

По данным американских СМИ, минфин США исключит «Русал» из санкционного списка, но бизнесмен Олег Дерипаска в нем остается, его активы заморожены.