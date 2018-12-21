Спутник Минобороны выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны, сообщили в ведомстве.

«Стартовавшая сегодня, 21 декабря, в 03.20 мск с космодрома Байконур (республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса «Протон-М» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Об операции также сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Космический аппарат, созданный в интересах Министерства обороны России, выведен на расчетную орбиту и взят Минобороны на управление», – написал он в Twitter.

Запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» состоялся с космодрома Байконур в ночь на пятницу.