«Протон» со спутником Минобороны стартовал с Байконура

Запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» состоялся с космодрома Байконур, сообщает Минобороны России.

Ракета в штатном режиме стартовала в 3.20 мск. Она должна вывести в космос спутник в интересах военного ведомства, передает РИА «Новости».