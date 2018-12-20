США нашли новую «самую серьезную» угрозу в киберпространстве

Соединенные Штаты намерены использовать все возможности для пресечения «экономической агрессии» со стороны Китая, заявил первый заместитель министра юстиции, генерального прокурора США Род Розенстайн.

«Министерство юстиции и ФБР продолжат использовать все имеющиеся инструменты, чтобы ответить на экономическую агрессию Китая и угрозу, которую эти действия представляют процветанию и безопасности США и других стран, уважающих верховенство закона», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что более 90% дел, которые были в последние семь лет заведены американским министерством юстиции и касаются экономического шпионажа, связаны с Китаем. По его словам, Пекин «нарушает обязательства» прекратить кражу торговых секретов. Эти обязательства, отметил Розенстайн, Пекин давал членам международного сообщества «как в двустороннем порядке, так и в рамках Группы двадцати и АТЭС».

«США будут защищать американский народ и его собственность, решительно оказывать поддержку союзникам и партнерам, привлекать к ответственности тех, кто угрожает международному благосостоянию. Мы призываем Китай выполнять свои обязательства и действовать ответственно в киберпространстве», – приводит слова Розенстайна РИА «Новости».

Директор ФБР Кристофер Врей назвал китайскую активность в киберпространстве «самой серьезной угрозой в этой области на сегодняшний день».

Ранее США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки. Обвиняемые – Чжу Хуа и Чжан Шилун, которые якобы действовали от лица разведки КНР. Их обвиняют в том, что они совершили атаки на компьютерные сети 45 компаний в 12 штатах США, а также еще 11 странах против предприятий в космической, авиационной, фармакологической, финансовой и других сферах.

Ранее США называли в числе основных киберугроз наряду с Китаем Россию.