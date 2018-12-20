Испытания патрульного корабля «Василий Быков» сняли на видео

Минобороны обнародовало видео с испытаний головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков», который вошел в состав ВМС России.

Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав Военно-морских сил пройдет в Новороссийске, вместе с «Василием Быковым» в состав войдет спасательный буксир проекта 22870 «Капитан Гурьев», передает телеканал «Звезда».

«Эти корабли идеально справятся с задачами антипиратского характера, а также существенно повысят эффективность действий группировок сил ВМФ в море», – сказал главнокомандующий ВМС адмирал Владимир Королев.

«Василий Быков» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького.

Корабли этого проекта предназначаются для защиты и охраны морской экономической зоны, в случае военных действий они обеспечивают устойчивость сил и объектов флота во время обороны районов базирования.

Эти корабли способны развивать скорость в 30 узлов, их водоизмещение достигает около 1700 тонн.

Ранее в состав Черноморского флота также вошел малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» с ракетным комплексом «Калибр».